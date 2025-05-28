Elazığ'da Plaza Yangını Kontrol Altında

ELAZIĞ'da bir plazada bulunan işletmede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir plazadaki işletmede henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İşletmede hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,