Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi - Son Dakika
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Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi

Elazığ\'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi

Elazığ'da polis ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul önlerinde denetim gerçekleştirdi. Çocuk Şubesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, şüpheliler, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

26.04.2024 15:42
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Elazığ'da polis ekiplerince okul önlerinde denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi ve her türlü zararlı faktörden uzak tutulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 24-25 Nisan tarihlerinde, 8 ekip ve 18 personel ile Çatalçeşme Borsa İstanbul Ortaokulu, Şehit Fevzi Katar İmam Hatip Ortaokulu ve Sezai Karakoç Anadolu Lisesi önünde ve çevresinde denetim yapıldı.

Denetimlerde, şüpheliler, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.

Okul önlerindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Elazığ, Çocuk, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi - Son Dakika

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