Elazığ'da Ramazan ayının son cuması kılındı - Son Dakika
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Elazığ'da Ramazan ayının son cuması kılındı

Elazığ'da ramazan ayının son cuma namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla camilerde kılındı. Elazığlılar, ramazan ayını en iyi şekilde ibadetle değerlendirmek için camilerde boş yer bırakmadı. Camilerin iç mekanları tamamen dolarken avlularda da vatandaşlar saf tuttu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Kadir Gecesi: Kur'an'la Aydınlanan Gece' konulu hutbe okundu. Vatandaşlar, Ramazan ayının son cumasında namaz kıldı ve dua etti.

05.04.2024 19:07  Güncelleme: 19:09
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Elazığ'da Ramazan ayının son cuması kılındı

ELAZIĞ - Elazığ'da genelinde camilerde ramazan ayının son cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

Ramazan ayını en iyi şekilde ibadetle değerlendirmek isteyen Elazığlılar son cuma namazında camilerde boş yer bırakmadı. Camilerin iç mekanları tamamen dolarken avlularda da vatandaşlar saf tuttu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan " Kadir Gecesi: Kur'an'la Aydınlanan Gece" konulu hutbe okundu. Vatandaşlar ise Ramazan ayının son cumasında namaz kıldı, dua etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Ramazan ayının son cuması kılındı - Son Dakika

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