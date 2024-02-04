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Elazığ'da Ruhsatsız Silah Kullananlara Operasyon: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Elazığ'da Ruhsatsız Silah Kullananlara Operasyon: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ\'da Ruhsatsız Silah Kullananlara Operasyon: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da ruhsatsız silah kullanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi. Operasyon sonucunda 2 tabanca, av tüfeği ve 400 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

04.02.2024 13:53
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Elazığ'da ruhsatsız silah kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız silah kullandığı belirlenen kişilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ile 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Elazığ'da Ruhsatsız Silah Kullananlara Operasyon: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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