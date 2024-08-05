Elazığ'da Ruhsatsız Silah Operasyonunda 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Elazığ'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik bir binadaki 2 ikamete operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, ruhsatsız 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ile 181 fişek, 25 kartuş, 2 kesici alet ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulamalarda ruhsatsız tabanca ve tüfek taşıyan 8 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, tüfek ile 45 fişek ve 2 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.