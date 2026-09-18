Elazığ'da ruhsatsız silah operasyonunda 28 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce ruhsatsız silah bulunduran, silah ticareti yapan ve sosyal medya üzerinden silah teşhiri yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 28 tabanca ve bu tabancalara ait 28 şarjör ile 174 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 1 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.