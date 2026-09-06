Elazığ'da sağanak ve dolu sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu
Elazığ'da kent merkezinde başlayan gök gürültülü sağanak, yerini doluya bırakarak yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle yayalar zor anlar yaşarken, araçlar trafikte kontrollü ilerledi.
Elazığ'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde başlayan gök gürültülü sağanak, yerini doluya bıraktı.
Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle yayalar zor anlar yaşadı, araçlar trafikte kontrollü ilerledi.
Kaynak: AA
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