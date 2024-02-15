Elazığ'da sağanak yağış sonrası dereler taştı - Son Dakika
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Elazığ'da sağanak yağış sonrası dereler taştı

Elazığ\'da sağanak yağış sonrası dereler taştı

Elazığ'da dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Korucu köyünde taşkın meydana geldi. Etkili yağışlar sonucunda dereler taşarken, yollar zarar gördü. Temizleme ve onarım çalışmaları devam ediyor.

15.02.2024 22:39  Güncelleme: 22:40
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Elazığ'da sağanak yağış sonrası dereler taştı

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün açıklamasının ardından Elazığ'da dün sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Gece saatlerine kadar etkisini sürdüren sağanak yağış sonrası Korucu köyünde taşkın meydana geldi. Etkili yağışlar sonrası coşan dereler taşarken, meydana gelen sel nedeniyle yollar zarar gördü. Ekiplerin temizleme ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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