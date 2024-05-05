Elazığ'da Sağlık İçin Bisiklet Turu - Son Dakika
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Elazığ'da Sağlık İçin Bisiklet Turu

Elazığ'da düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu'na yaklaşık 50 bisikletli katıldı. Bisikletliler, sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla 10 kilometrelik bir rota üzerinde pedal çevirdi. Etkinlik, Yeşilay'ın farkındalığını artırmayı hedefliyor.

05.05.2024 22:10  Güncelleme: 22:15
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Sağlık için pedal çevirdiler

ELAZIĞ - Elazığ'da bir araya gelen bisikletliler, sağlık için pedal çevirdi.

Elazığ'da 11. Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleşti. 'Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim' sloganı ile düzenlenen bisiklet turuna, Elazığ Bisikletliler Derneği ve Etkin Pedal Bisiklet Topluluğu olmak üzere yaklaşık 50 kişi katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen bisikletliler, sağlıklı yaşama dikkat çekmek için yaklaşık 10 kilometre pedal çevirdi.

Sağlıklı yaşam faaliyetleri için toplandıklarını belirten Ömer Eren Güneş, "Bir farkındalık çalışması oluşturmaya çalıştık. Yeşilay'ın öncülüğünde bisiklet turu yapacağız. Yaklaşık 10 kilometrelik bir rotamız var" dedi.

Bisikletlilerden İrem Yılmaz ise "Şuan 50 bisikletli bir araya geldik. Yeşilay'ın farkındalığını artırmaya çalışıyoruz. Özellikle Gazi Caddesi'nde toplamayı istedik. Dikkati en fazla burada çekebileceğimizi düşündük. Hep beraber bir etkinlik düzenledik. Bugün sağlığın keyfini birlikte sürelim dedik. Umarım her şey çok güzel geçer ve farkındalığımızı artırabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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