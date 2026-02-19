Elazığ'da Saldırıyla İlgili Tutuklu Sayısı 10'a Çıktı - Son Dakika
Elazığ'da Saldırıyla İlgili Tutuklu Sayısı 10'a Çıktı

19.02.2026 17:37
Elazığ'da iki restorana yapılan silahlı saldırıda tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Çalışmalar sürüyor.

Elazığ'da iki restorana yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çocuk ve Asayiş Şube Müdürlüklerince, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 23 Ocak'ta İcadiye Mahallesi'nde iki restoranda gerçekleşen silahlı saldırı, yağma ve mala zarar verme olaylarına ilişkin çalışma yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, olayda kullanılan silahları temin ederek çocukları suça azmettirdikleri saptanan 6 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak' ve 'nitelikli yağma' suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi."

Soruşturma kapsamında iki restorana yönelik silahlı saldırıyla ilgili 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 6 kişi tutuklanmıştı.

Operasyonlarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 ruhsatsız tabanca ile 32 fişek ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Elazığ, Güncel, Suç, Son Dakika

