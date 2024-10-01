Elazığ\'da Şantiyede Yangın: 2 İşçi Dumandan Etkilendi

Güncel

ELAZIĞ'da şantiyede inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında, 2 işçi dumandan etkilendi.

Zafran Mahallesi'nde toplu konut inşaatının şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde, öğleden sonra yangın çıktı. Alevler kısa sürede konteyneri kaplarken, şantiye alanı da dumanla kaplandı. Yangında 2 işçi dumandan etkilendi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2 işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.