Elazığ'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni Düzenlendi

Elazığ\'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni Düzenlendi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

18.03.2024 12:04
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Ortaokulu önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Okulun konferansı salonunda devam eden programda öğrenciler şiir okudu, gösteri sundu.

Programa, Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkan Turgay Gündoğan, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Bilen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Umut Day, kurumların temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Çanakkale, 18 Mart, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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