Elazığ\'da Seyir Halindeyken Alev Alan Belediye Otobüsü Dikkat Çekti

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ELAZIĞ'da seyir halindeyken alev alan belediye otobüsü, alev alev yandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yurtbaşı Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, öğle saatlerinde organize sanayi bölgesi mevkisinde motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,