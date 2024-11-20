ELAZIĞ'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, kent merkezinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle
sürücüler, araçları ile yavaş ilerledi. Kent merkezi ve çevre yollarında etkisini arttıran sis ayrıca havadan görüntülendi.
Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Sis Etkili Oldu: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü - Son Dakika
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