Elazığ'da Şok Olay: Dürümde Kıl İle Çıkan Müşteri

12.02.2026 19:10
Elazığ'da bir müşteri, çiğ köfte dürümüne sakal kıllarını koyarak iş yerinden ayrıldı.

ELAZIĞ'da bir kişi, gittiği çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürümün içine sakalından kopardığı kılları koydu. Kılları çalışana gösteren müşteri, durumu bırakıp, ücret ödemeden iş yerinden ayrıldı. O anlar, kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir Mahallesi'ndeki bir çiğ köftecide meydana geldi. İş yerine gelen kişi, çiğ köfte dürüm siparişi verdi. Gelen dürümü alan kişi, sakalından kopardığı kılları içine koyarak çalışana gösterdi. Çalışanın, 'Kıl nerede' demesi üzerine arkasını dönen kişi, bu kez de göğsünden kopardığı kılı peçeteye koyarak gösterdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, iş yeri sahibinin 'Yeni bir dürüm hazırlayalım' teklifini de reddeden kişi, dürümü bırakıp, ücret ödemeden iş yerinden ayrıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Olaylar, Elazığ, Güncel, Son Dakika

