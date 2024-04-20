Elazığ\'da düzenlenen operasyonda tarihi eserler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

vivo Y200i: Uygun Fiyatlı Orta Seviye Akıllı Telefon

vivo, Y200i isimli yeni uygun fiyatlı orta seviye akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Arka tarafında dairesel bir kamera kurulumuna yer veren cihaz, düz ekranıyla da dikkat çekiyor. Yeni Y200i'nin özellikleri arasında 120Hz yenileme hızına sahip 6,72 inç FHD+ ekran, Snapdragon 4 Gen 2 işlemci, 12GB RAM, 512GB dahili depolama alanı, 50 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel derinlik sensörü ve 8 Megapiksel selfie kamera bulunuyor. Ayrıca cihaz, 6000mAh batarya, hızlı şarj desteği, IP64 toz ve suya dayanıklılık sertifikası, fiziksel parmak izi tarayıcı ve Android 14 tabanlı OriginOS 4 işletim sistemiyle geliyor. vivo Y200i, üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak ve fiyatları 220 dolardan başlayıp 275 dolara kadar çıkacak.