Elazığ\'da TARSİM Bilgilendirme Toplantısı

Elazığ'ın Keban ve Ağın ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Malatya TARSİM Bölge Müdürlüğü tarafından Keban ve Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, TARSİM Malatya Bölge Müdürü Bülent Zelyurt tarafından gerçekleştirilen sunumda çiftçilere Tarım Sigortaları Kanunu, tarımsal ve hayvancılık alanındaki sigortalar, tarımsal riskler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bu yıl için uygulamaya geçecek yeniliklerle de ilgili bilgilerin verildiği toplantıda, katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı.

Toplantıya, Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan, kurum personeli ve çiftçiler katıldı.