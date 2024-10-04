Elazığ'da terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

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Elazığ'ın Palu ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burgudere köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Karataş-11 Operasyonu" düzenledi.

Operasyonda, geçmiş yıllarda bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi.

Sığınaktaki aramada, patlayıcı yapımında kullanılan 20 kilogram madde, 100 metre elektrik kablosu ve 4'lü pil bloğu ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.