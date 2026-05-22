Elazığ'da Tıbbi Atık Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Tıbbi Atık Cezası

22.05.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özel sağlık kuruluşuna, tıbbi atıkların kanuna aykırı taşınması nedeniyle 47 milyon TL ceza verildi.

Elazığ'da faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşuna, tıbbi atıkların mevzuata aykırı şekilde taşındığı ve bertaraf edildiğinin belirlenmesi üzerine idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne Elazığ Belediyesince iletilen bilgi doğrultusunda, müdürlük çalışanı, belediye teknik personeli ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde, hastane faaliyetlerinden kaynaklanan tıbbi atıkların mevzuata aykırı şekilde taşınarak yakıldığı ve uygun bertaraf yöntemlerinin uygulanmadığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değerlendirme neticesinde, insan sağlığı ve çevre açısından yüksek risk taşıyan tıbbi atıkların usulüne uygun şekilde yönetilmediği, söz konusu fiilin bulaşıcı hastalıkların yayılması açısından ciddi risk oluşturduğu ve çevresel etkilerinin telafisi güç sonuçlar doğurabilecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, ilimizde faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzce, 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinin (v) bendi uyarınca 47 milyon 206 bin 354 lira 50 kuruş idari para cezası uygulanmıştır. Çevrenin ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerimiz, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde kararlılıkla sürdürülecektir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Tıbbi Atık Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Mutlak butlan’ kararı dünya basınında 'Mutlak butlan' kararı dünya basınında
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
Gazeteci Sinan Burhan’dan CHP’yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu’na destek verecek Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek
DEM Parti’den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür DEM Parti'den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?

16:40
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:37
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı! 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 17:24:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Elazığ'da Tıbbi Atık Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.