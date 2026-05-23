Hastane de bunu yaparsa! 47 milyon ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hastane de bunu yaparsa! 47 milyon ceza kesildi

Hastane de bunu yaparsa! 47 milyon ceza kesildi
23.05.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da tıbbi atıkları mevzuata aykırı şekilde taşıyıp kendi mülkünde açıkta yakan özel sağlık kuruluşuna, 47 milyon 206 bin 354 TL idari para cezası uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Elazığ Belediye Başkanlığı'ndan gelen ihbar üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Belediye teknik personeli ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli düzenlenen denetimde, hastane faaliyetlerinden kaynaklanan tıbbi atıkların usulüne aykırı şekilde taşındığı ve işletme sahibinin kendi mülkünde yakılıp imha edilmeye çalışıldığı belirlendi.

GEÇMİŞ YILLARDA DA YAKILMIŞ

Bakanlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, insan sağlığı açısından risk taşıyan tıbbi atıkların açıkta yakılmasının, bulaşıcı hastalıkların yayılması yönünden ciddi tehlike oluşturduğu ve çevre üzerinde telafisi güç sonuçlar doğuracağı rapor edildi. Hastanenin geçmiş yıllarda da benzer şekilde tıbbi atık yaktığı ve İl Müdürlüğü tarafından daha önce de cezalandırıldığı ortaya çıktı. Söz konusu özel hastaneye, Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi uygulanarak, 47 milyon 206 bin 354 TL idari para cezası uygulandı.

Hastane de bunu yaparsa! 47 milyon ceza kesildi
Hastane de bunu yaparsa! 47 milyon ceza kesildi
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Çevre, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastane de bunu yaparsa! 47 milyon ceza kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik yaparken 5’inci kattan düşen kadın öldü Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü
Süleymanpaşa’da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi Süleymanpaşa'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
CHP’li Meclis Üyesi İlker Uluer’den olay iddia: Gökhan Zeybek’in kızına 500 bin dolar gönderildi CHP'li Meclis Üyesi İlker Uluer'den olay iddia: Gökhan Zeybek'in kızına 500 bin dolar gönderildi
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun
Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi

11:59
Galatasaray’da seçim günü Dursun Özbek tarihe geçecek
Galatasaray'da seçim günü! Dursun Özbek tarihe geçecek
11:26
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret
YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
11:16
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
11:05
Erdoğan mı Yavaş mı Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
10:36
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
10:00
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 12:02:50. #7.13#
SON DAKİKA: Hastane de bunu yaparsa! 47 milyon ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.