Kaza, gece saatlerinde Palu ilçesi Şeyh Şamil Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Yasin Koçman'a, M.T.Y. idaresindeki 23 KD 303 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Koçman ağır, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasin, kurtarılamadı. Yasin'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da trafik kazası: 17 yaşındaki Yasin hayatını kaybetti - Son Dakika
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