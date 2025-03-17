Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 DM 883 plakalı otomobil ile 23 DN 533 plakalı otomobil, Ataşehir Mahallesi 2042. Sokak'ta çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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