Elazığ\'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl kara yolu Gülüşkür mevkisinde meydana geldi. F.A. idaresindeki 63 E 3241 plakalı otomobil ile A.K. idaresindeki 34 NV 1362 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
