Elazığ'da Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ'da Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası, 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan mobil kan bağışı otobüsünde gerçekleştiriliyor. Sağlık durumu uygun olan vatandaşlar, doktor kontrolünde yapılan test sonucunda kan bağışında bulunuyor. Kampanya, düzenli kan bağışçılarından elde edilen güvenli kanın önemine dikkat çekiyor ve Kızılay adına bağış yapanlara teşekkür ediyor. Kampanya, bugün saat 17.00'ye kadar devam edecek.

19.07.2024 13:27
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Elazığ'ın Keban ilçesinde Türk Kızılay tarafından "Kan bağışı hayat kurtarır" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi tarafından organize edilen kampanya kapsamında 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında yer alan mobil kan bağışı otobüsünde doktor kontrolünde yapılan test sonucu sağlık durumu müsait olan vatandaşlar kan bağışı yapıyor.

Merkezde görevli doktor Mansur Alvard, "Dünyadaki uygulamalar ve araştırmalar göstermektedir ki; en güvenli kan, gönüllü ve karşılık beklemeksizin, düzenli kan bağışçılarından elde edilmektedir. Milyonlarca insan hayatlarını tanımadığı bu gönüllü kan veren insanlara borçlu. Kanlarını özgürce hiçbir karşılık beklemeksizin bağışlayan insanlara Kızılay adına teşekkür ediyoruz." dedi.

Kampanyanın ilçede bugün 17.00'ye kadar süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
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