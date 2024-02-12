Elazığ'da düzenlenen operasyonda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da düzenlenen operasyonda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi

Elazığ\'da düzenlenen operasyonda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi

Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 1,5 kilogram esrar ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.K'yi takibe aldı. Şüphelinin bulunduğu araç durduruldu ve yapılan aramada çantasında 1,5 kilogram kubar esrar bulundu. Gözaltına alınan A.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

12.02.2024 11:53  Güncelleme: 11:55
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu şüpheli A.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Takibe alınan şüphelinin bulunduğu araç ekiplerce durduruldu.

Araçta yapılan aramada, şüphelinin çantasında 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Sivrice, Elazığ, Güvenlik, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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