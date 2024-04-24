Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ\'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, metamfetamin, kokain, esrar, uyuşturucu haplar, tabanca ve tüfekler ile para ele geçirildi. Ayrıca, sokak satıcılarından uyuşturucu temin eden 22 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

24.04.2024 20:03
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Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 aylık çalışma neticesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

13 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda, satışa hazır parçalar halinde 32,97 gram metamfetamin, 11,05 gram kokain, 26,46 gram esrar, 179 uyuşturucu nitelikte hap, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 18 fişek, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği sanılan 20 bin 285 lira ve 50 dolar ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan sokak satıcılarından uyuşturucu madde temin ettikleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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