Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler H.B. ve E.B'nin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Operasyonla gözaltına alınan 2 şüphelinin adreslerinden yapılan aramada 1600 uyuşturucu nitelikte hap, 300 gram esrar, 65 gram skunk ve hassas terazi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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