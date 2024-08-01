Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 209,47 gram esrar, 10 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek, 25 fişek, 25 kartuş ve çelik yelek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

01.08.2024 12:45
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 209,47 gram esrar, 10 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek, 25 fişek, 25 kartuş ve çelik yelek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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