Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda, kokain, esrar, metamfetamin, skunk, sentetik ecza ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem yapıldı.

08.05.2024 13:57
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17şüpheliden 2'si tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Tespit edilen 17 şüphelinin üst ve evlerinde yapılan aramada, 31,66 gram kokain, 56,08 gram esrar, 3,93 gram metamfetamin, 4,70 gram skunk, 33 sentetik ecza ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Elazığ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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