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Elazığ'da Uyuşturucu ve Kaçak Silah Operasyonunda 17 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da Uyuşturucu ve Kaçak Silah Operasyonunda 17 Kişi Yakalandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu, kaçak silah ve asayiş operasyonlarında 17 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda 6 şüpheli uyuşturucu ticareti ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 5 ruhsatsız tabanca, 19 fişek, pompalı tüfek, 4 kartuş, 34 sentetik hap ve 53,13 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda 11 hükümlü de yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Elazığ\'da Uyuşturucu ve Kaçak Silah Operasyonunda 17 Kişi Yakalandı
11.01.2024 - 15:25,  Güncelleme: 15:29
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu, kaçak silah ve asayiş operasyonlarında 17 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla 8-10 Ocak tarihleri arasında çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptığı ve ruhsatsız silah bulundurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 19 fişek, pompalı tüfek, 4 kartuş, 34 sentetik hap ve 53,13 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Elazığ'da Uyuşturucu ve Kaçak Silah Operasyonunda 17 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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