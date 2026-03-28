Elazığ'da Uzay ve Teknoloji Maratonu

28.03.2026 18:42
Astro Hackathon, Elazığ'da öğrencilerin uzay projeleri geliştirdiği etkinlik başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) öncülüğünde düzenlenen uzay ve teknoloji maratonu "Astro Hackathon"un Elazığ ayağı başladı.

Ahmet Tevfik Ozan Far ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan ekipler bilim, uzay, yazılım ve mühendislik alanlarında iki gün boyunca hazırladıkları projeleri sunacak.

Katılımcılar, uzay ve havacılık alanında ilgi duydukları problemlere yönelik ekipler halinde çözüm geliştirerek projelerini hayata geçirecek.

Milli Uzay Programı hedefleri doğrultusunda, TUA himayelerinde Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) ile Valentura Teknoloji ve Yatırım AŞ iş birliğiyle Elazığ'da, Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Fırat Teknokent ve diğer bazı kurumların katkılarıyla düzenlenen etkinliğe katılan ekiplerin projeleri jüri tarafından değerlendirilecek.

Tua Astro Hackathon İl Kurucusu Şenol Koş, AA muhabirine, uzay ve teknoloji maratonunun Elazığ ayağında 20 takım halinde 100 öğrencinin kendilerine tanınan problemlere çözüm önerisi arayarak 48 saat içerisinde proje geliştireceklerini belirtti.

Bu sayede bilimsel bakış açısıyla hazırlayacakları proje kapsamındaki fikirlerini sanayileştirebileceklerini ifade eden Koş, şöyle konuştu:

"Etkinliğimizde farklı mühendislik disiplinlerindeki öğrencilerimizin grup kurarak ortak uzay problemlerine çözüm aradıkları değerli zaman dilimleri yaşıyoruz. Yeni uzay problemlerini, yeni çözüm arayışları geliştiriyorlar. Örnek verecek olursak bir uzay radyasyonunun astronotları az düzeyde etkilemesi için nasıl çözümler geliştirebiliriz diye bir grubumuzun çalışması vardı. Uzayda koloni halinde yaşadığımız zaman oradaki karşılaşılabilecek problemleri öngörüp onlara çözüm arayışı içerisindeler. Bu gibi çok değerli yarışma fikirleri burada projeler halinde ürüne dönüştürülmeye çalışılıyor."

Koş, jüri tarafından yapılacak oylama sonucu dereceye giren öğrencilerin Türkiye finalinde yarışmaya hak kazanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Fatih Terim’in yeni sezondaki takımı belli Fatih Terim'in yeni sezondaki takımı belli
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’da çatışmalar haftalar içinde bitecek ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'da çatışmalar haftalar içinde bitecek
Türkiye’de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi Türkiye'de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi
55 metrekarelik bayrak yaptırdı, 31 bin kilometre gezdi Hepsi tek bir sevda için 55 metrekarelik bayrak yaptırdı, 31 bin kilometre gezdi! Hepsi tek bir sevda için
Esenler’de otopark cinayeti sonrası şüphelilerin kaçtığı anlarının görüntüsü ortaya çıktı Esenler'de otopark cinayeti sonrası şüphelilerin kaçtığı anlarının görüntüsü ortaya çıktı
Dr. Ekrem Teymur: Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz’in yeni teknoloji üssü olabilir Dr. Ekrem Teymur: Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz’in yeni teknoloji üssü olabilir

18:52
İran, İsrail’in Kızıldeniz’deki en büyük kentini vurdu
İran, İsrail'in Kızıldeniz'deki en büyük kentini vurdu
17:42
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
17:11
Neçirvan Barzani’nin konutuna saldırı Duhok’taki ev, dronların hedefi oldu
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu
16:39
Pakistan, İran’a gıda ihracatına izin verdi
Pakistan, İran'a gıda ihracatına izin verdi
16:10
Savaş bölgeye mi yayılıyor Bakan Fidan’ın uyarısı sonrası İran’la kritik temas
Savaş bölgeye mi yayılıyor? Bakan Fidan'ın uyarısı sonrası İran'la kritik temas
15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
