Elazığ'da yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı
ELAZIĞ - Elazığ'da yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.
Elazığ'ın İçme köyünde kısa süreli yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı muhteşem bir manzara oluşturdu. Ortaya çıkan gökkuşağını ise bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi. Ortaya çıkan seyrine doyumsuz manzara kısa süre sonra kayboldu.
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