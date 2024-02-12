Elazığ'da yıkım sırasında çöken balkon altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da yıkım sırasında çöken balkon altında kalan işçi hayatını kaybetti

Elazığ\'da yıkım sırasında çöken balkon altında kalan işçi hayatını kaybetti

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, ağır hasarlı bir evin yıkımı sırasında çöken balkonun altında kalarak yaralanan Ömer Bilici, 6 ay süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Bilici, ilçeye bağlı Yazıbaşı köyündeki aile kabristanında defnedildi.

12.02.2024 18:54  Güncelleme: 18:55
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ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, ağır hasarlı 2 katlı bir evin yıkımı sırasında çöken balkonun altında kalarak yaralanan Ömer Bilici (25), tedavi gördüğü hastanede 6 ay sonra hayatını kaybetti.

Olay, geçen 22 Ağustos'ta, Kovancılar ilçesine bağlı Saraybahçe köyünde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar görerek tahliye edilen 2 katlı evin, yıkımına başlandı. Evden kapı ve pencere gibi malzemeleri sökmek isteyen işçiler Hüsamettin Karatapan ve Ömer Bilici, çöken balkonun altında kaldı, bir işçi ise kaçarak kurtuldu. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerden Hüsamettin Karatapan tedavisinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralanan Ömer Bilici de tedavisinin devamı için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bilici, yoğun bakım ünitesinde süren 6 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Bilici, ilçeye bağlı Yazıbaşı köyündeki aile kabristanında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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