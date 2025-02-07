Güncel

Elazığ'da yüksek kesimlerde sis etkili oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da dün etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde sis etkili oldu.

Elazığ'da kar yağışının ardından yüksek kesimlerde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler, yavaş ve kontrollü seyretmek zorunda kaldı. Kar yağışının da yeniden başladığı kentte yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.