Elazığ'daki Tarihi Camiler Restorasyonla Yenilendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Elazığ'daki üç tarihi vakıf eserinin restorasyon çalışmalarını tamamladı.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, restorasyon kapsamına alınan Kurşunlu Camisi, Alacalı Mescit ve Yukarı Kesrik Camisi'nde onarım çalışmaları bitirildi. Söz konusu yapılar, özgün mimari özellikleri korunarak, hizmet vermeye başladı.

Kurşunlu Camisi'nde kapsamlı yapısal iyileştirme

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan ve Harput'ta yer alan Kurşunlu Camisi, giriş kapısındaki kitabeye göre 1810'da inşa edildi.

Restorasyon kapsamında caminin minaresinde güçlendirme ve üst örtü imalatları tamamlandı. İç mekanda sıva raspası, boya, ahşap döşeme yenileme ve halı değişimi yapıldı.

Son cemaat mahfilindeki camekanların da onarıldığı camide, alana ayakkabılık ve kitaplık eklendi. Ayrıca caminin cephe temizlikleri, derz uygulamaları ve minber konservasyonu yapıldı, elektrik ve mekanik tesisatlarla pencere doğramaları yenilendi.

Tarihi Alacalı Mescit, ibadete hazır hale getirildi

13. yüzyılın başlarında yapıldığı tahmin edilen Alacalı Mescit'in kapsamlı restorasyonu da tamamlandı.

Restorasyon sürecinde minarede güçlendirme yapıldı, drenaj sistemi kuruldu, sıva ve boya işlemleri ile ahşap döşemeler yenilendi.

Duvarlarında ve iç mekanında yüzey temizlikleri ve derz uygulamalarının yapıldığı tarihi yapıda, elektrik ve mekanik sistemlerin yanı sıra ahşap kapı-pencere ve camekanlara ait doğramalar yenilendi, cam imalatı tamamlandı. Ayrıca tescilli ahşap kapının konservasyonu yapılarak özgün unsurları korundu.

Aynı zamanda caminin ibadet edilen iç mekanı ile son cemaat mahfilinde zemin düzenlemeleri yapılarak halısı yenilendi.

Yukarı Kesrik Camisi 249 yıllık geçmişiyle geleceğe taşınıyor

1776'da inşa edilen Yukarı Kesrik Camisi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında minare külahında yerinden oynayan taş sabitlendi. Minarenin şerefesinde de güçlendirme uygulamaları yapıldı.