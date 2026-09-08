Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde evde çıkan yangında bir çift can verdi
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir evde çıkan yangında Ağa Ü. ve eşi Hayriye Ü. hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri, incelemelerin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti.
Koçyiğitler köyü Ürünlü Mezrası'ndaki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yapılan incelemede, evde yaşayan Ağa Ü. ve eşi Hayriye Ü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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