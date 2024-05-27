Elazığ\'ın Palu ilçesinde PKK\'ya ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Elazığ'ın Palu ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Burgudere köyü kırsalında, terör örgütüne yönelik "Şehit Jandarma Er Süleyman Akan-30 Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda, geçmiş yıllarda terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi.
Sığınakta gerçekleştirilen aramada, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile gıda, giyim ve yaşam malzemesi bulundu.
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