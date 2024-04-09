Elazığ Kapalı Çarşı'da bayram yoğunluğu
ELAZIĞ - Elazığ'da Ramazan Bayramı öncesi tarihi Kapalı Çarşı'da yoğunluk yaşanıyor.
Türkiye'nin yöresel ürün çeşitliliği bakımından zengin illeri arasında yer alan Elazığ'da, 100 yıllık Kapalı Çarşı'da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar, bayram şekeri, kadayıf, orcik, pestil ve baklava gibi ürünler almak için çarşıya akın etti. Çarşıdaki yoğunluk esnafın da yüzünü güldürdü.
Kapalı Çarşı Başkanı Yargıç Emir, "Kapalı çarşıda kıyamet yoğunluğu var. Et, süt, şeker, kadayıf, alıyorlar. Kapalı Çarşı muhteşem günlerini yaşıyor. Elazığ Kapalı Çarşı yaklaşık 100 yılı aşkın hizmet veriyor. Burada esnaf olmaktan gurur duyuyoruz. Belediye başkanımızın da güzel bir tadilatıyla da kapalı çarşı yeni bir çehreye kavuştu. Yeni biz vizyon ve müşteriler var. Bayağı güzel geçiyor" dedi.
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