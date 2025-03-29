Elazığ Kapalı Çarşısı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
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Elazığ Kapalı Çarşısı'nda Bayram Yoğunluğu

Elazığ'da bayram öncesi Kapalı Çarşı'da alışveriş hareketliliği arttı, esnaf olumlu satışlar yapıyor.

29.03.2025 16:15
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Elazığ'da bayram öncesi yoğunluğu

ELAZIĞ - Elazığ'da bulunan asırlık tarihi Kapalı Çarşısında, bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, Elazığlı vatandaşlar, bayramlık alışverişlerini tamamlamak için 97 yıllık tarihi Elazığ Kapalı Çarşısına akın etti. Bayramda tatlı, şekerleme, kolonya gibi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar Kapalı Çarşının yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinden itibaren çarşıya gelen vatandaşlar, ihtiyaçlarını temin etti.

Kapalı Çarşı esnafından Ramazan Kaçan, "Bayram yoğunluğu var telaşımız var. Kadayıf bayram şekeri, cevizimiz, tatlı gruplarımız her şeyimiz var. Satışlarımız oluyor çok şükür. Eskiye göre satışlarımızda biraz düşüş var ama yine de çok şükür iyi, vatandaşlarımız gelip alışverişlerini yapıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elazığ Kapalı Çarşısı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika

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