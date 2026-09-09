Elazığ Karakoçan'da iki otomobil çarpıştı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, Atatürk Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı ve araçlarda hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Plakaları ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen iki otomobil, dün Atatürk Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta hasar oluştu.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaynak: AA
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