Elazığ Karakoçan'da örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Hamzalı köyünde rüzgarın etkisiyle yayılan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları sürerken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Hamzalı köyünde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan örtü yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ),
Kaynak: DHA
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