Elazığ Karakoçan'da örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Hamzalı köyünde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan örtü yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ),