Elazığ Keban\'da badem hasadında devrilen traktörde 2 kişi yaralandı

Elazığ Keban'da badem hasadında devrilen traktörde 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Keban ilçesinde badem bahçesinde hasat sırasında kontrolden çıkan traktör devrildi, sürücü ile yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kentteki hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.E'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, badem bahçesinde hasat yapıldığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile R.E. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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