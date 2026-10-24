Elazığ Keban\'da pat pat ile kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Elazığ Keban'da pat pat ile kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Keban ilçesinde Denizli köyü yolunda 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracı ile kamyonet çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı. Sürücüler ve tarım aracındaki yolcu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonet ile tarım aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Denizli köyü yolunda Ali Y'nin kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracıyla Gökhan T. yönetimindeki 23 ADB 217 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada sürücüler ile tarım aracındaki yolcu Hamza T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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