Elazığ Keban Kaymakamı Onur, Dürümlü köyü ziyaretinde vatandaşları dinledi

Elazığ'ın Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Dürümlü köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Onur, Dürümlü köyünü ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

Onur, sorunların çözümü noktasında ilgili kurumların gereken hassasiyetleri gösterdiğini belirterek, misafirperverlikleri için Dürümlü köyü muhtarı Yılmaz Taşer'e ve köy sakinlerine teşekkür etti.

Kaymakam Onur'a ziyaretinde İlçe Müftüsü Samet Çiçen de eşlik etti.