Elazığ Kovancılar'da arazide doğan buzağı kepçeyle köye ulaştırıldı - Son Dakika
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Elazığ Kovancılar'da arazide doğan buzağı kepçeyle köye ulaştırıldı

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Elazığ Kovancılar\'da arazide doğan buzağı kepçeyle köye ulaştırıldı
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde arazide doğan buzağı, arazi şartları nedeniyle yürütülemeyince İl Özel İdaresi ekiplerince paletli ekskavatörün kepçesiyle taşındı. Kepçeye buzağıyla birlikte onu tutması için sahibi de oturdu; ikisi olumsuzluk yaşanmadan köye ulaştırıldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde arazide doğan buzağı iş makinesinin kepçesinde köye ulaştırıldı.

Gökçebel köyü mevkisinde ekskavatör ile çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, kırsal alanda bir ineğin doğum yaptığını fark etti.

Arazi şartlarının olumsuzluğu nedeniyle yeni doğan buzağının yürütülerek nakledilememesi üzerine iş makinesiyle taşınmasına karar verildi.

Güvenli tahliye amacıyla paletli ekskavatörün kepçe bölümüne konulan yeni doğan buzağının yanına, onu tutması için sahibi de oturdu.

İş makinesi yardımıyla araziden alınan buzağı ve sahibi, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan güvenli şekilde köye taşındı.

Buzağının ve sahibinin kepçeyle taşındığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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