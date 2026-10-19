Elazığ Sivrice\'de Muhtarlar Günü töreninde Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu

Elazığ Sivrice'de Muhtarlar Günü töreninde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde tören düzenlendi. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu; Sivrice Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Orhan muhtarlığın önemine değindi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Sivrice Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Sivrice Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Orhan, törende muhtarlığın önemine değindi.
Törene, kamu kurumlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?