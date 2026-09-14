Elazığ T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktı, duman etkilenenler tedavi sonrası cezaevine döndü
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, T Tipi Cezaevi'nde bir koğuşta akşam saatlerinde çıkan yangının ekiplerce hemen kontrol altına alındığını bildirdi. Dumandan etkilenen mahkumlar ile infaz koruma memurlarına anında tıbbi müdahale edildi, hastaneye sevk edilen mahkumlar tedavilerinin ardından cezaevine döndü.
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ T Tipi Cezaevi'nde çıkan yangında, bazı mahkumlar ve infaz koruma memurlarının dumandan etkilendiğini belirtti.
Vali Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, cezaevinin bir koğuşunda akşam saatlerinde yangın çıktığını belirtti.
Paylaşımında, yangının, ekipler tarafından hemen kontrol altına alındığını ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:
"Dumandan etkilenen mahkumlarımız ve infaz koruma memurlarımıza anında tıbbi müdahalede bulunulmuştur. Hastaneye sevk edilen ve dumandan etkilenen tüm mahkumlarımız tedavileri sonrası hastaneden taburcu edilmiş ve cezaevine tekrar dönmüşlerdir. Yangından etkilenen tüm mahkumlarımız ve infaz koruma görevlilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."
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