Elazığ Valiliği, kadın girişim kooperatifine operasyon yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, son dönemde çeşitli sosyal medya ve haber sitelerinde yer alan, Elazığ Belediyesi himayesinde faaliyet yürüten Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifine operasyon yapıldığına yönelik gerçeği yansıtmayan haberlerle ilgili açıklama yapma gereğinin duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüzce, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçları işlendiğine dair yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK raporu başta olmak üzere elde edilen delillere istinaden (İlgili sulh ceza hakimliğinin kararı ve Cumhuriyet savcısının talimatları ile) 3'ü kafe, 1'i tekstil, 1'i de teknoloji alanında faaliyet yürütmek üzere kurulan toplam 5 şirkete yönelik 27 Şubat'ta operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli 1 Mart'ta adli mercilere sevk edilmiş olup, 6 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Haberlerde konu edilen, Elazığ Belediyesine, Belediye Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifine operasyon yapıldığına ve belediye başkan yardımcısının ifadeye çağrıldığına yönelik bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır."
Son Dakika › Güncel › Elazığ Valiliği: Kadın girişim kooperatifine operasyon iddiaları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, insani yardımların ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 3-0 mağlup etti. Maçta Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in attığı gollerle Fenerbahçe galip geldi.
Çatalca'da seyir halindeki hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kaza sonucunda otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından yol trafiğe kapatıldı ve hafriyat kamyonu sürücüsü polis merkezine götürüldü.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. Ayrıca, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin sermaye artırımı ve birçok şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna da izin verildi. SPK ayrıca, bazı kişilere idari para cezaları ve erişim engeli kararları da aldı.
Batman'da DEM Parti'nin seçim lokali açılışı sonrası sokaklar karıştı. Açılış sonrası yüzleri maskeli bir grup, çöp konteynerleri ile yolu kapatıp ateş yaktı. Polis ekipleri ve TOMA bölgeye sevk edildi. Terör propagandası yapan grup, polis ekiplerine taş attı. Ara sokaklara kaçan göstericilerden 5 kişi gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?