Elazığ Valiliği: Kadın girişim kooperatifine operasyon iddiaları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ Valiliği: Kadın girişim kooperatifine operasyon iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Elazığ Valiliği: Kadın girişim kooperatifine operasyon iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi himayesinde faaliyet yürüten Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifine yapılan operasyon iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Valilik, yapılan operasyonun kamu kurum ve kuruluşlarına zarar veren suçlarla ilgili olduğunu belirtti ve haberlerde yer alan belediye başkan yardımcısının ifadeye çağrıldığı bilgisinin doğru olmadığını vurguladı.

08.03.2024 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Valiliği, kadın girişim kooperatifine operasyon yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, son dönemde çeşitli sosyal medya ve haber sitelerinde yer alan, Elazığ Belediyesi himayesinde faaliyet yürüten Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifine operasyon yapıldığına yönelik gerçeği yansıtmayan haberlerle ilgili açıklama yapma gereğinin duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüzce, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçları işlendiğine dair yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK raporu başta olmak üzere elde edilen delillere istinaden (İlgili sulh ceza hakimliğinin kararı ve Cumhuriyet savcısının talimatları ile) 3'ü kafe, 1'i tekstil, 1'i de teknoloji alanında faaliyet yürütmek üzere kurulan toplam 5 şirkete yönelik 27 Şubat'ta operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli 1 Mart'ta adli mercilere sevk edilmiş olup, 6 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Haberlerde konu edilen, Elazığ Belediyesine, Belediye Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifine operasyon yapıldığına ve belediye başkan yardımcısının ifadeye çağrıldığına yönelik bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: AA

Elazığ Belediyesi, Elazığ Valiliği, Elazığ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ Valiliği: Kadın girişim kooperatifine operasyon iddiaları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:59 Kanarya’dan farklı tarife Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise’yi 3-0 mağlup etti Kanarya'dan farklı tarife! Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup etti
23:05 NATO’ya katılan İsveç, 200 yıllık tarafsızlık politikasını neden bitirdi İşte süreç boyunca yaşananlar NATO'ya katılan İsveç, 200 yıllık tarafsızlık politikasını neden bitirdi? İşte süreç boyunca yaşananlar
22:45 Haiti’de OHAL süresi 1 ay uzatıldı Haiti'de OHAL süresi 1 ay uzatıldı
22:27 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bugün resmi ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelecek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bugün resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelecek
22:06 Yazar Eylem Tok ve oğlu için tutuklama kararı Mısır’dan sonra ABD’ye geçmişler Yazar Eylem Tok ve oğlu için tutuklama kararı! Mısır'dan sonra ABD'ye geçmişler
00:31 Batman’da yolu kapatıp ateş yakan terör örgütü yandaşı 5 kişi gözaltına alındı Batman'da yolu kapatıp ateş yakan terör örgütü yandaşı 5 kişi gözaltına alındı
00:19 AK Parti’nin Eskişehir adayı Hatipoğlu, Dilber şarkısı eşliğinde dans etti AK Parti'nin Eskişehir adayı Hatipoğlu, Dilber şarkısı eşliğinde dans etti
00:05 Böyle rezillik görülmedi Canlı yayında kadın muhabiri taciz ettiler Böyle rezillik görülmedi! Canlı yayında kadın muhabiri taciz ettiler
23:30 Tavana çivi gibi çaktı Batshuayi’den şahane gol Tavana çivi gibi çaktı! Batshuayi'den şahane gol
20:59 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu Ankara’da kaza geçirdi Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza geçirdi
19:28 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bilecik mitinginde ilginç anlar yaşandı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bilecik mitinginde ilginç anlar yaşandı
17:38 Ümit Özdağ “Bize gel“ dedi, Burcu Köksal’dan yanıt gecikmedi Ümit Özdağ "Bize gel" dedi, Burcu Köksal'dan yanıt gecikmedi
17:32 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 01:21:38. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ Valiliği: Kadın girişim kooperatifine operasyon iddiaları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement