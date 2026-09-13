Elazığ Valisi, yangında öldürülen çiftin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Elazığ Valisi, yangında öldürülen çiftin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu

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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Karakoçan'da evlerinde ölü bulunan ve otopside silahla öldürüldükleri belirlenen Hayriye ve Ağa Üykü çiftinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Hatipoğlu, cinayetin faillerinin adalet önünde hesap vereceğini söyledi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Karakoçan ilçesinde evlerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybettikleri sanılan ve otopside silahla öldürüldükleri belirlenen Hayriye (72) ve Ağa Üykü (79) çiftinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Hatipoğlu, beraberinde Karakoçan Kaymakamı Furkan Seyman ile Üykü çiftinin yaşadığı Koçyiğitler köyünün Ürünlü mezrasına geldi.

Hatipoğlu, çiftin yakınlarının kaldığı evi ziyaret ederek, çiftin çocukları ve yakınlarıyla görüştü, onlara başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Hatipoğlu, çifte Allah'tan rahmet dileyerek, olayın tüm kenti derinden üzdüğünü, cinayetin aydınlatılması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade etti.

Hatipoğlu, "Yaşanan bu elim hadisenin faillerinin eksiksiz bir şekilde adalet önünde hesap vermesi için jandarmamız ve adli makamlarımız en ince ayrıntısına kadar titizlikle çalışmaktadır. İnsanlık dışı bu olayı gerçekleştirenlerin hak ettikleri cezayı alacağından kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Vali Hatipoğlu, devletin hiçbir suçun cezasız kalmaması için gereken adımları attığını sözlerine ekledi.

Olay

Koçyiğitler köyünün Ürünlü mezrasında 8 Eylül'de yangın çıkan evlerinde Hayriye ve Ağa Üykü çiftinin ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede, çifte ait altınlardan bir kısmının evde bulunmadığı belirlenmiş, Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nda yapılan otopside de vücutlarında kurşun izlerine rastlanan çiftin silahla vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Yangın süsü verilen cinayetin fail ya da faillerinin yakalanması için başlatılan çalışmalar kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheliden H.Ç. tutuklanmış, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 şüpheli serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Karakoçan, Güncel, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ Valisi, yangında öldürülen çiftin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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