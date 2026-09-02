Elazığlı güreşçiler Malatya\'daki uluslararası şampiyonada üç farklı kategoride derece kazandı

Elazığlı güreşçiler, Malatya'da düzenlenen Uluslararası Levent Kanyonu Güreş Şampiyonası'nda farklı kategorilerde dereceler kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 27-30 Ağustos'ta 12 ülkeden 1000'den fazla sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda, Türkiye'yi temsil eden güreşçilerin minderde derece elde etmek için mücadele ettiği belirtildi.

Şampiyonada, müsabakalara katılan Elazığlı sporculardan, U15 kategorisinde 75 kiloda Abdulkadir Çelik ikinci, U10 kategorisinde Ahmet Ekici ile U11 kategorisinde 48 kiloda M. Kerem Zengin üçüncülük elde ettiği belirtilen açıklamada, U20 kategorisinde de 82 kiloda Ömer Faruk Dağhan'ın beşinci olduğu kaydedildi.

Açıklamada, başarı gösteren sporcular ve antrenörler tebrik edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Genç güreşçilerimizin uluslararası düzeyde elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırmaktadır. Sporcularımızın yetişmesinde emeği bulunan antrenörlerimize, kulüplerimize ve ailelerimize teşekkür ediyor, genç sporcularımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz."